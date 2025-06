Guasti record nella stessa strada: 19 interventi in un tratto di 80 metri

Bologna, 28 giugno 2025 – “Da aprile 2024 siamo costretti a subire gravi disagi a causa delle continue interruzioni dell’erogazione dell’acqua, dovute alla rottura della condotta idrica stradale. In un tratto non più lungo di 80 metri, nel corso di un anno il pronto intervento Hera è intervenuto ben 19 volte”.

Lo segnala una residente in via Melozzo da Forlì, in zona Battindarno a Bologna, che spiega anche di aver avvertito del disservizio “con molteplici Pec e chiamate a tutti i possibili destinatari: Hera, Comune, Urp, presidente di quartiere e sindaco, ma, a oggi, non viene annunciata una soluzione definitiva”.

Le interruzioni si sono verificate otto volte in meno di due mesi, dal 30 aprile fino all’altro ieri (l’ultima è stata il 26 giugno) e ben 11 volte da aprile a luglio dello scorso anno. E i disagi si fanno sentire: “La riparazione delle condotte significa restare senza acqua per giorni senza potersi lavare, cucinare o andare in bagno e vedere tornare l’acqua che per ore è perennemente marrone, di conseguenza far rovinare filtri, condotte ed elettrodomestici”.

La carenza di parcheggi

E c’è anche il nodo posti auto. “In una strada con grandi difficoltà di parcheggio – incalza la residente – perdiamo 5 o 6 posti, per una o più giornate, a seconda del tipo di intervento”.

Lo spreco

Oltre a questo, “mio figlio frequenta le scuole medie Zanotti e in questi anni di corsi sull’acqua e risparmio idrico credo ne abbia fatti a bizzeffe, è quindi possibile mostrargli che gli amministratori della sua città non abbiano a cuore questo grande problema e che la realtà sia diversa da quanto la scuola vuole insegnare, che tutto ciò rimanga pura teoria? Possibile sperperare danaro pubblico, che per inciso è anche mio, in tal modo senza poter programmare un unico intervento risolutivo? Bisogna porre rimedio subito”.

La risposta di Hera: intervento prioritario

Hera, dal canto suo, fa sapere che ha programmato tra le priorità di quest’anno il rinnovo completo della rete. I lavori, già comunicati al Comune, si svolgeranno entro l’anno.

L’altro fronte: viale Aldini

Problemi si registrano anche in viale Aldini, “Il 9 giugno ho segnalato al centralino dei vigili una probabile perdita di acqua su viale Aldini, mandavano a controllare. A oggi, la situazione è peggiorata – fa notare una cittadina –. Il Comune in estate sottolinea l’importanza di evitare sprechi, questo cos’è?”

Hera risponde

Hera è a conoscenza del problema, è una piccola perdita che non ha impatti né sul servizio idrico né sulla viabilità. Hera ha comunque programmato delle manovre per localizzare il punto dove intervenire e preparare in modo accurato i lavori, con l’obiettivo di minimizzare gli impatti soprattutto sulla viabilità.