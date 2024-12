Due fondi mutualistici entrano in Conapi

I due fondi mutualistici Coopfond (Legacoop) e Fondo Sviluppo (Confcooperative) entrano in Conapi: così il capitale sociale del Consorzio nazionale degli apicoltori si incrementa del 17,5%, con un apporto complessivo di 650.000 euro, raggiungendo i 4,38 milioni di euro. L’annuncio ha fatto da sfondo all’assemblea dei soci, in cui è stato approvato all’unanimità anche il bilancio d’esercizio. La chiusura del bilancio vede un fatturato complessivo di 23,5 milioni, in crescita del 5% rispetto all`esercizio precedente. Di questi, 22,2 milioni di euro derivano dal valore della produzione caratteristica, costituita da miele e prodotti dell’alveare, un dato particolarmente rilevante e che ha registrato un incremento significativo dell’8%. Conapi è la più grande cooperativa italiana di apicoltori in Europa. Conta oltre 600 apicoltori, 250 soci conferitori e 17 sovventori, gestisce oltre 100.000 alveari, di cui il 45% biologici e tutela oltre cinque miliardi di api. Nella foto, Nicoletta Maffini, direttore generale Conapi.