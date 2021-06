Bologna, 23 giugno 2021 - Fumata nera. L’Alma Mater dovrà attendere i risultati del ballottaggio del 29 e 30 giugno per conoscere chi succederà al ruolo di Rettore o Rettrice dopo Francesco Ubertini. Dubbio anche di genere dal momento che i due sfidanti saranno Giusella Finocchiaro e Giovanni Molari.

I due, staccati di pochissimo nella somma ponderata delle preferenze (788,41 Finocchiaro e 740,61 Molari), hanno prevalso in ordine su Sobrero (701,12) Benvenuti (619,49) e Gatta (359,56). Elezioni molto partecipate, con un’affluenza del 90,8%, in totale 5160 voti per un complessivo ponderato in palio di 3.244 voti. 34,93 i voti in bianco.

Notizia in aggiornamento