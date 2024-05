"Europa interrotta col Marsiglia: ora la riprendiamo": il Caffè rossoblù con Leo Vicari

Bologna, 1 maggio 2024 – Bologna s’era dimenticata quanti colori potesse avere il calcio. Thiago Motta ha tolto la scala dei grigi, regalando una luce nuova a una città intera. L’Europa in saccoccia, la Champions nella testa. "Non ci sono più le mezze emozioni", per citare una delle tante frasi di quel pozzo di umanità che è ‘Rimasugli’, il progetto creato nell’ottobre 2011 da Leo Vicari che segue l’evolversi comunicativo e sociologico delle scritte a Bologna.

Giornalista e speaker dal 2000, conduttore di Quasi Gol su Nettuno Bologna Uno, tra le voci più originali del panorama cittadino, Leo è prima di tutto, un grande tifoso del Bologna. "Vidi quella partita in casa dei miei genitori, segnò quello che era il mio idolo, Tomas Locatelli. Perdemmo senza se e senza ma, arrivammo male a quell’Intertoto", racconta Leo riferendosi alla finale di ritorno persa 3-1 contro il Fulham il 27 agosto 2002. Quello fu l’ultima comparsata rossoblù fuori dall’Italia.

"Ma per tanti bolognesi, l’Europa è finita veramente con il Marsiglia nel 1999, con quel rigore all’ultimo minuto al Dall’Ara. Quella è stata l’ultima vera esperienza palpitante e significativa, il giorno peraltro del derby Virtus-Fortitudo a Monaco. Il cerchio si è interrotto là: lo riprendiamo oggi", argomenta Leo, ospite oggi del ‘Caffè rossoblù’, il nostro podcast.

"A 44,9 anni mi scopro ossessionato dal Bologna in Champions – ammette Leo –, questo perché credo che lo sport al giorno d’oggi possa ancora regalarci emozioni, dove possiamo non avere paura di non essere prudenti. Possiamo esagerare con le ambizioni".

