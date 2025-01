Fa incetta di premi il film distribuito da I Wonder

Grande soddisfazione anche sotto le Due Torri per il successo di ’The Substance’, visionaria opera a tinte horror scritta e diretta da Coralie Fargeat, distribuita in Italia dalla bolognese I Wonder Pictures: la protagonista Demi Moore, ha appena vinto il Golden Globe per la Miglior attrice protagonista. "Come I Wonder Pictures siamo felicissimi per questo meritatissimo riconoscimento a Demi Moore – ha detto Andrea Romeo –, che in The Substance ci ha regalato una performance straordinaria, emozionante e coraggiosa in cui è stata in grado di mettere in gioco tutta se stessa: il suo talento, il suo corpo, il suo vissuto personale".