Fisioterapia, consulti gratuiti su prenotazione

La Giornata mondiale della fisioterapia si celebrerà il prossimo 8 settembre avrà come tema ‘La fisioterapia in tutti i luoghi di vita’, previsto un convegno nella Cappella Farnese di palazzo d’Accursio. Con l’obiettivo di rafforzare nella popolazione la percezione sull’utilità della fisioterapia, gli Ordini dei fisioterapisti dell’Emilia-Romagna promuovono per il secondo anno consecutivo l’iniziativa ‘Studi fisioterapici aperti’. Dal 6 al 9 settembre i fisioterapisti libero professionisti dell’Emilia-Romagna accoglieranno l’utenza nei propri studi dedicando parte dell’orario di attività a consulenze gratuite della durata di 30 minuti per sensibilizzare le persone sulla corretta postura e sulla prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici. A partire da venerdì e fino a tutto l’8 settembre, dalle 10 alle 13, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e dalle 14 alle 17 il martedì e il giovedì, i cittadini potranno chiamare il numero 051.0148271 per prenotare un consulto gratuito sul territorio regionale.