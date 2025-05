Flash mob in via Murri: "Città 30 incompiuta. Ora più controlli". Larghetti: "Ci sono"

Via Murri è "il simbolo della Città 30 incompiuta". Per questo il comitato Bologna 30 ha dato vita, ieri mattina, a un flash mob in strada all’altezza del civico 49 per protestare contro il mancato completamento del progetto avviato dal Comune oltre un anno fa. Gli attivisti hanno simulato dei lavori in corso, piazzando dei coni in mezzo alla carreggiata per rallentare il traffico. Dopodiché hanno steso un tappeto rosso sulla ciclabile che corre al lato della via, in direzione via Toscana, per segnalarla meglio. "Visto che il Comune non lo fa...", spiegano. Con un rilevatore di velocità, i rappresentanti del comitato si sono messi anche a verificare il passaggio di auto e scooter, agitando cartelli per invitare ad andare più piano o per complimentarsi della giusta velocità (i 30 all’ora, appunto).

"Dopo il primo anno di attenzione, in strada non ci sono più controlli – attacca Sara Poluzzi, portavoce del comitato Bologna 30 – dopo un incontro con l’assessore Campaniello a febbraio, e un incontro con assessore e sindaco ad aprile, dopo aver scritto diverse volte, non abbiamo ancora avuto risposte. Vogliamo sapere quanti controlli vengono fatti per il rispetto del limite e vogliamo sapere come verranno spesi i fondi ancora disponibili per la Città 30. Ci era stata promessa una risposta, ma ormai sono passati tre mesi. E quindi siamo qui per rappresentare il nostro disappunto". Tra l’altro, rimarca Poluzzi, "in città ha ricominciato a salire il contatore dei morti e dei feriti" in strada. Il comitato chiede quindi di portare a 30 il limite su via Toscana e su via Emilia Levante, di riprendere i controlli e di completare la ciclabile su via Murri. Sui controlli arriva però la rassicurazione di Simona Larghetti, consigliera di Coalizione Civica e delegata alla Mobilità della Città metropolitana, nonchè capogruppo di Avs in Regione, presente al flash mob: "I controlli continuano a esserci. Sono robusti, con sei pattuglie al giorno", però poi esorta comunque il Comune a fare di più.