Fondazione Carisbo e Bi-Rex: "Un patto per il territorio"

La Fondazione Carisbo entra nel Consorzio Bi-Rex per sostenere le imprese e l’innovazione. Bi-Rex è infatti il centro di competenza ad alta specializzazione e soggetto attuatore del Pnrr su big data, industria 4.0 e transizione 5.0.

"La convenzione siglata, della durata di tre anni e rinnovabile, darà avvio a forme di collaborazione sinergica – spiega Fondazione Carisbo –, particolarmente focalizzate su iniziative per lo sviluppo economico del territorio, tramite la promozione di attività nell’ambito di Industria 4.0 di ricerca applicata, l’attivazione di progetti di innovazione e supporto all’imprenditorialità, nonché la messa a punto di percorsi di incubazione, accelerazione, orientamento e formazione".

Fondazione Carisbo e Consorzio Bi-Rex saranno così impegnate nella "partecipazione congiunta a bandi europei, nazionali, regionali per la realizzazione di progetti di ricerca e formazione, attivando programmi di incubazione e accelerazione d’impresa, sostenendo la partecipazione delle rispettive startup a iniziative di networking e favorendone l’accesso, tramite tariffe agevolate, agli spazi di coworking nelle rispettive strutture".

"L’ingresso nel Consorzio valorizza l’investimento della Fondazione nel progetto BigBo, il polo dedicato ai talenti, all’innovazione e alle startup – dice Renzo Servadei, consigliere di amministrazione della Fondazione Carisbo –. L’adesione all’unico Competence center a guida industriale, tra gli 8 istituiti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel quadro del piano governativo Industria 4.0, colloca BigBo in un ampio partenariato pubblico-privato, mettendo a fattor comune il contributo della Fondazione e la specializzazione di Bi-Rex per lo sviluppo di progettualità formative, di ricerca e indirizzate alle imprese".

"Siamo molto soddisfatti di questo nuovo ingresso nel nostro consorzio – afferma Stefano Cattorini, Direttore Generale di Bi-Rex – l’accordo con un partner importante quale Fondazione Carisbo ci consente di ampliare il nostro raggio d’azione. È fondamentale per noi costituirci sempre più come affidabile punto di riferimento per la città di Bologna, in particolare in una fase delicata come quella attuale. Continueremo a mettere a sistema risorse, competenze e tecnologie, offrendo alle imprese bolognesi l’opportunità concreta di realizzare processi di innovazione tecnologica e sostenibilità".