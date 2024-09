Gabriel e Battistini non bastano. La Fortitudo alza bandiera bianca

LIBERTAS LIVORNO

78

FORTITUDO BOLOGNA

66

LIBERTAS LIVORNO: Banks 15, Fantoni 11, Allinei, Hooker 15, Italiano 6; Buca 4, Bargnesi 5, Fratto, Tozzi 10, Filloy 12, Paoletti ne. All. Andreazza.

FORTITUDO BOLOGNA: Fantinelli 9, Bolpin 13, Mian 8, Gabriel 14, Freeman 3, Battistini 9, Braccio 2, Cusin 6, Sabatini 2, Giordano ne, Bonfiglioli ne. All.Cagnardi. Note: parziali 21-25, 33-43, 61-51

Due discreti quarti iniziali, poi la fatica si fa sentire nel fisico e nella testa della Fortitudo che cede, nell’ultima sfida amichevole prestagionale, alla Libertas Livorno. A una settimana dal via della stagione ufficiale, sabato prossimo a Livorno è in programma la semifinale di Supercoppa con Forlì, la formazione di Devis Cagnardi scivola a Castelfiorentino lasciando ai livornesi il trofeo Nedo Betti e Mario Gilardetti. Primo quarto discreto con la Fortitudo più brillante. La Effe allunga ancora di più nel secondo parziale, portandosi avanti 33-43 all’intervallo. Alla ripresa del gioco Livorno sembra avere più benzina nel motore e innesta la quinta, mentre invece dall’altra parte la Effe fatica, non trovando fluidità di gioco e buoni tiri e sparisce dal campo. Un micidiale parziale per gli amaranto di 28-8 ribalta la situazione e porta la Libertas avanti 61-51 all’ultimo stop. Nell’ultimo quarto Fantinelli e compagni non riescono a rialzarsi e così alla fine sono i livornesi degli ex Italiano e Banks a imporsi.