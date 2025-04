Gaggio Tech, la Regione chiama il ministero

Per salvare i lavoratori della Gaggio Tech l’obiettivo è "conquistare tempo per trovare soluzioni e imprenditori che garantiscano il futuro dell’azienda. Anche cambiando tipo di produzione industriale". A dirlo è l’assessore regionale al lavoro Giovanni Paglia, che ha risposto in commissione alle interrogazioni di Fdi e M5s sulla situazione della ex Saga Coffee di Gaggio Montano.

"Siamo al fianco dei lavoratori – assicura Paglia – abbiamo coinvolto il Ministero anche per trovare nuove commesse". Nel 2023, l’ex stabilimento Saga Coffee fu rilevato da due imprese lombarde, Tecnostamp e Minifaber, dando così origine alla Gaggio Tech. L’azienda però ora è stata messa in liquidazione volontaria, mettendo a rischio i 131 lavoratori della società. Di questi, ricorda Paglia, 25 sono già stati ricollocati, mentre gli altri sono in cassa integrazione. "La Regione ha dato oltre 300.000 euro di investimenti sul sito industriale – ricorda l’assessore – appena abbiamo saputo della crisi abbiamo congelato le nuove tranche di finanziamento e stiamo valutando di chiedere indietro i fondi già dati, ma lo faremo nel momento in cui farlo non significhi creare un problema di liquidità". L’obiettivo, spiega dunque Paglia, "è conquistare tempo per trovare soluzioni e imprenditori che garantiscano il futuro dell’azienda, investendo in un piano industriale per il sito di Gaggio, anche cambiando tipo di produzione industriale".

Soddisfatto il consigliere regionale M5s, Lorenzo Casadei. "Ancora una volta la Regione ha dimostrato grande impegno per i temi del lavoro", sostiene. Di tutt’altro avviso la capogruppo Fdi, Marta Evangelisti. "La gestione delle politiche imprenditoriali da parte della Regione è insufficiente – attacca – così come non ci sono vere politiche regionali per la montagna o scelte infrastrutturali per il nostro Appennino". Pieno sostegno invece dal Pd alle iniziative della Regione per dare un futuro a Gaggio Tech, l’ex Saga Coffee messa in liquidazione dal socio di maggioranza a tre anni dal salvataggio.

"Ritengo fondamentale che si continui a lavorare in modo coordinato tra istituzioni, parti sociali e azienda per garantire una prospettiva occupazionale solida, trasparente e duratura. Continuerò a seguire con la massima attenzione ogni sviluppo, a fianco dei lavoratori e delle lavoratrici della comunità locale", assicura il consigliere regionale dem, Francesco Critelli, che nei giorni scorsi ha a sua volta interrogato la giunta sulla situazione dell’azienda. "La Regione ha confermato il proprio impegno concreto nel garantire la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori – ricorda Critelli –, la continuità produttiva del sito e la salvaguardia degli importanti investimenti pubblici destinati alla reindustrializzazione".