Giancarlo Tesini morto, Andrea Bianchini: “Per Sg, come per Fortitudo, una perdita incolmabile”

Bologna, 22 dicembre 2023 – L'onorevole Giancarlo Tesini era tuttora il presidente onorario della Sg Fortitudo. E proprio la Sg lo vorrebbe onorare con l’ultimo saluto nella palestra Furla, che Tesini aveva tanto amato.

“Lo avevo visto a ottobre – dice Andrea Bianchini, presidente della Sg –. Ci sentivamo spesso, perché era sempre prodigo di consigli e suggerimenti. Avrebbe voluto assistere a una gara della Fortitudo, ma le sue condizioni non glielo permettevano. Per la Sg, come per la Fortitudo, come per la pallacanestro, una perdita incolmabile. È stato un grande politico, e un grande uomo di sport al quale Bologna e la Fortitudo devono tanto”.