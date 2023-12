La città piange Giancarlo Tesini, ex ministro e storico leader della Dc

Bologna, 22 dicembre 2023 – È morto Giancarlo Tesini, ex ministro, deputato per vent’anni ininterrotti dal 1972 al 1992 e storico leader della Democrazia Cristiana. Ne ha dato l’annuncio stamattina il senatore Pier Ferdinando Casini. “Chi lo ha conosciuto bene, come me che con lui ho condiviso anni di intenso impegno politico – ha detto Casini – non può non sentire in queste ore una struggente mancanza, nel ricordo di un uomo buono e onesto. Ha amato Bologna ed il suo Paese che ha lungamente servito, in particolare impegnandosi nel settore scolastico ed educativo. Giancarlo è stato un gran Signore e ci lascia una lezione di vita piena di stile e di rispetto per gli altri”.

Tesini è stato ministro nel primo governo Spadolini, dal 1981 al 1982, e successivamente titolare del dicastero dei Trasporti dal 1992 al 1993 nel governo Amato. Il suo impegno ha toccato anche l’ambito sportivo: è stato infatti presidente della Fortitudo Pallacanestro e numero uno della Legabasket.