Henoto si supera: "Fatturato 2024 oltre 100 milioni"

I numeri ufficiali saranno resi noti solo dopo l’approvazione dei bilanci da parte dei cda. Ma intanto Henoto, società specializzata in allestimenti fieristici e controllata da BolognaFiere, anticipa considerazioni sul 2024. "È un bilancio positivo, ora siamo concentrati sugli obiettivi 2025, consapevoli delle potenzialità di crescita – rivendica l’ad Giovanni Giuliani –. Possiamo anticipare che il fatturato registra una significativa crescita rispetto ai 100 milioni del 2023 e per l’ambito fieristico abbiamo allestito 800mila metri quadrati di superficie espositiva nelle maggiori fiere in Italia e nel mondo. Lavoriamo in Europa, Usa, Messico, Asia e abbiamo incrementato la presenza negli Emirates e Middle East".