"Ho lasciato i rifiuti ingombranti in strada, ma nessuno passa a ritirarli"

Rifiuti ingombranti abbandonati sotto un portico in pieno centro da oltre una settimana.

"Sto lasciando un appartamento in via Vinazzetti, strada interna di via San Vitale, e dovendo smaltire del materiale ingombrante ho seguito l’iter previsto da Hera, prenotando con largo anticipo due appuntamenti a distanza di una settimana l’uno dall’altro, attraverso il numero verde". Marco Giardini racconta l’esperienza che sta vivendo.

"Il primo appuntamento preso risale a 9 giorni fa ed è andato deserto: alle sera alle 22 ho messo sotto il portico un armadio e altri materiali, tra cui parti in vetro e in metallo, ma sono rimasti lì. È passata una settimana e siamo arrivati al secondo appuntamento, fissato lunedì scorso, quando ho aggiunto altre parti di una cucina – prosegue il cittadino –. Ho sollecitato il numero verde di Hera e il pronto intervento dei vigili urbani per segnalare il disagio e la pericolosità". Ieri, infatti, si è aggiunto un altro tassello alla storia.

"Scendendo ho trovato di fianco a questi materiali una persona senza fissa dimora che dormiva su un materasso, forse di sua proprietà, e una seconda persona si era inserita tra le parti dell’armadio e il muro per dormire. Ho fatto una nuova segnalazione ai vigili urbani: sono intervenuti e hanno messo un nastro bianco e rosso attorno ai materiali". Hera precisa che il ritiro dei rifiuti ingombranti in via Vinazzetti è in calendario per oggi. "Il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti a cura di Hera – sottolinea l’azienda –, per ragioni di sicurezza, prevede mezzi diversi a seconda se si tratti di rifiuti domestici generici (per esempio armadi, materassi, poltrone, mensole) o ingombranti derivati da apparecchiature elettriche ed elettroniche (grandi RAEE come frigoriferi, lavatrici, stufe). Nel caso di via Vinazzetti, il ritardo di qualche giorno rispetto all’appuntamento concordato è stato generato dalla natura del rifiuto, non corrispondente a quella registrata al momento della prenotazione".