I carabinieri in ospedale. Regali e sorrisi per i piccoli pazienti

Come ogni anno, anche

per questo 2024 i carabinieri non hanno fatto mancare la loro vicinanza ai bimbi che passano questo periodo di festa ricoverati in ospedale. In vista delle festività Natalizie, i militari dell’Arma bolognesi hanno anzi ‘raddoppiato’ le visite. E così ieri i militari della stazione San Ruffillo e della stazione Bologna sono andati a far visita ai piccoli pazienti dell’Istituto delle Scienze Neurologiche del Bellaria e dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Sant’Orsola, per portare loro giocattoli in dono e un momento di allegria. Ad accompagnare i carabinieri in questa mattinata di solidarietà i volontari dell’associazione Bimbo Tu e i soci di UniSalute, oltre ai dirigenti sanitari delle strutture.