I rintocchi delle campane per i premi di San Martino

Premiazioni al suono delle campane ieri mattina nella piazza del Popolo di Casalecchio dove per la festa del patrono San Martino si è rinnovato il tradizionale appuntamento con l’assegnazione dei premi Magni e Masetti ai casalecchiesi meritevoli. La scelta di quest’anno annunciata dal presidente di Pro loco Casalecchio Insieme, Alessandro Menzani, è caduta sul farmacista Roberto Vitali, titolare della storica farmacia Montebugnoli, e su Mario Mazza, volontario, già presidente di Casalecchio Insieme.

Si tratta di due riconoscimenti intestati rispettivamente a Luigi Masetti, commerciante del centro, già presidente Confcommercio Ascom di Casalecchio e a Gianni Magni il ‘vigile buono’ del quartiere Croce divenuto poi segretario di tre sindaci, dirigente del circolo tennis e fondatore dell’associazione Casalecchio insieme, sodalizio del quale era ancora presidente onorario quando è deceduto, a 68 anni, nel 2012.

"Siamo all’edizione numero 12 e 13 di questi due premi che non a caso si assegnano nel corso di questa che è l’autentica festa di tutta la comunità casalecchiese, senza distinzioni di sorta -ha detto il presidente Menzani, affiancato dal sindaco Ruggeri, dal referente Ascom Alessandro Ciacci e dai famigliari di Masetti e Magni- Siamo grati a Vitali per la dedizione e il sorriso che mette nel servizio quotidiano alla salute dei casalecchiesi. A Mario Mazza siamo riconoscenti per i trent’anni di volontariato svolto in Pro loco".

La mattinata a Casalecchio era iniziata con l’apertura dei mercatini e degli stand e poi con la partecipata escursione guidata dagli studenti dell’indirizzo turistico dell’istituto Salvemini che hanno guidato il gruppo nell’itinerario che ha toccato il parco Talon, la via Panoramica, la salita alle Montagnole fino a via Montalbano e da qui al santuario della Madonna di San Luca. Poi la discesa dai portici punteggiata da soste per l’illustrazione delle caratteristiche storico-artistiche di questo classico delle passeggiate dei casalecchiesi. In piazza, dove non sono mancate le presenze di candidati alle imminenti elezioni regionali, i suonatori del gruppo campanari Padre Stanislao Mattei hanno eseguito concerti e doppi dal carro attrezzato piazzato davanti al teatro comunale. Lunghe le code davanti allo stand gastronomico, aperto a mezzogiorno e anche la sera, dopo la benedizione finale alla messa solenne celebrata dal parroco don Macciantelli nella chiesa di San Martino.

Gabriele Mignardi