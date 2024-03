Ibm, una piattaforma Ai per le imprese

Si è tenuto al Museo Ferruccio Lamborghini a Funo di Argelato (Bologna), l’evento Ibm Ai experience-watsonx on tour, che inaugura un ciclo di incontri volto a esplorare le funzionalità e le potenzialità già disponibili dell’intelligenza artificiale a supporto della produttività e dell’efficienza delle aziende. I responsabili delle imprese del territorio emiliano-romagnolo – spiega una nota – hanno avuto l’opportunità di ascoltare e testare, attraverso la testimonianza di esperti e un tour esperienziale, come utilizzare al meglio la piattaforma di Ai generativa di Ibm, watsonx, progettata per il mondo business e basata su un approccio aperto, etico e responsabile. "È estremamente importante per ogni impresa comprendere il significato dell’adozione di soluzioni di intelligenza artificiale generativa – continua la nota –, opportunità imperdibile con ricadute economiche senza precedenti: entro il 2030 consentirà un aumento della produttività annua globale pari a circa 4.000 miliardi di dollari, un valore aggiunto che nel nostro Paese raggiungerà i 290 miliardi. In Italia si stima che sei grandi imprese su dieci abbiano avviato progetti di Ai, ma tra le Pmi solo il 15% sta portando avanti sperimentazioni". L’evento ha visto la partecipazione di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna. "Ibm è impegnata a creare e utilizzare un’Ai per il mondo del fare di cui clienti e consumatori possano fidarsi perché spiegabile, imparziale, trasparente, solida e rispettosa della privacy", dice Stefano Rebattoni, presidente e amministratore delegato di Ibm Italia. Che aggiunge: "Nel rispetto di questi valori fondativi, abbiamo reso disponibile nel 2023 watsonx, la piattaforma Ibm di Ai generativa e dati per le imprese, già in linea con i principi sanciti dall’Ai Act dell’Unione europea, che accelera lo sviluppo di un’Ai affidabile e fornisce la visibilità e la governance necessarie perché sia utilizzata in modo responsabile". Ibm è leader a livello mondiale nel settore del cloud ibrido, dell’AI e dei servizi alle imprese e opera con imprese di oltre 175 Paesi.