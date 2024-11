Il canale del Reno ancora a secco. I residenti: "Così c’è troppa puzza"

Durerà ancora per almeno un mese lo stato di ‘secca’ del canale di Reno, che all’inizio di ottobre era stato svuotato dal flusso delle acque per la consueta manutenzione annuale e che per gli effetti dell’alluvione del 19 ottobre non è nelle condizioni di essere riaperto. Ma non sarebbe il fango presente nei tratti scoperti la causa dei cattivi odori segnalati in più occasioni anche a Casalecchio, in particolare nella zona di via Canale e fino al quartiere Croce, dai cittadini che abitano a ridosso del condotto.

Un disagio che è all’attenzione del Comune e del Consorzio canale Reno che a seguito di alcuni sopralluoghi avrebbero riscontrato scarichi impropri sulla rete fognaria gestita da Hera in corrispondenza di alcuni condomini della zona. Miasmi percepiti con fastidio dai residenti e non riconducibili alla fanghiglia e ai detriti accumulati in particolare nel tratto coperto dalla Certosa alla via Riva di Reno. Una massa ad oggi stimata in un peso di oltre 3mila tonnellate, provenienti dal rio Meloncello e dal torrente Ravone, che in quella zona ha completamente ostruito il canale, che prima dell’evento risultava completamente libero.

"Il materiale accumulato impedisce lo smaltimento dell’acqua accumulata a monte, su una distanza di circa 250 metri, rendendo difficoltoso l’accesso per i lavori di ripristino" si legge nella nota diffusa dal Consorzio canale Reno dove si descrivono anche i problemi che si sono manifestati nel tratto casalecchiese, dalla presa alla Chiusa in direzione di Bologna. In particolare i movimenti franosi sulla sponda destra, all’altezza del paraporto Scaletta, ed episodi di instabilità delle murature storiche in laterizio tra via Caravaggio e la Certosa, "per le quali occorreranno valutazioni specifiche caso per caso, compresi i cedimenti in corrispondenza della ciclabile sopra i muraglioni per i quali è in corso un confronto col Comune", spiega il segretario del consorzio, l’ing. Andrea Bolognesi, che conferma di non essere ancora in grado di stimare con esattezza i tempi di riapertura del canale, mantenendo però l’obiettivo, condiviso anche con i fruitori e le utenze del corso d’acqua, di riparare le diverse frane spondali e svuotare l’alveo così da riportare l’acqua del Reno a scorrere in città prima di Natale.

Gabriele Mignardi