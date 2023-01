Il Comune eroga incentivi a chi va al lavoro in bicicletta

Il Comune, aderendo al progetto regionale ’Bike to Work’, eroga incentivi per gli spostamenti casa-lavoro effettuati in bicicletta dai dipendenti delle aziende del territorioe aderenti al progetto che verrà prorogato fino a fine novembre. Il progetto prevede l’erogazione di un incentivo pari a 20 centesimi per km percorso negli spostamenti casa-lavoro, fino a un massimo di 50 euro al mese. Il calcolo avverrà con un’ apposita app messa a disposizione dei dipendenti delle imprese partecipanti. A fine mese l’app restituirà all’amministrazione comunale il report. L’amministrazione comunale, o altro soggetto eventualmente individuato per il servizio, provvederà quindi ad erogare il contributo direttamente sul conto corrente indicato dal dipendente. La liquidazione del contributo avverrà con bonifico intestato al dipendente (non è possibile effettuare accrediti sul cc di terzi). Il contributo verrà accreditato direttamente sul codice Iban indicato dal richiedente nella domanda, al netto delle commissioni bancarie eventualmente trattenute dalla banca. Possono presentare richiesta di contributi le aziende o enti pubblici e privati che hanno sede nel comune di San Lazzaro di Savena, tramite i Mobility Manager aziendali o, in assenza, i rappresentanti legali, i quali abbiano manifestato il proprio interesse ad aderire all’iniziativa di incentivazione degli spostamenti casa lavoro in bicicletta dei propri dipendenti.

