Il corteo dell’Epifania nel borgo. L’ultima festa insieme ai Re Magi

Manca sempre meno all’arrivo dei Re Magi a Dozza. Il celebre corteo in costume del giorno dell’Epifania, tra gli appuntamenti più attesi nel cartellone delle feste natalizie del circondario imolese, si prepara a tagliare il traguardo delle 35 edizioni. Uno sforzo organizzativo che unisce, da sempre, l’intera comunità parrocchiale. Schierati in prima linea per la buona riuscita della rappresentazione ci sono, infatti, gli attivisti della chiesa dell’Assunzione di Maria Vergine nel borgo e quelli di Santa Maria del Carmine nella frazione di Toscanella.

Per non parlare dell’impegno del Circolo Culturale Sabbioso e dei parrocchiani di San Lorenzo in Piscerano. Proprio da qui, alle ore 15 del 6 gennaio, partirà la carovana diretta in Piazza Zotti: "Una sessantina di persone coinvolte nella rappresentazione in costume e 22 di loro reciteranno – svela Lidia Buscaroli dall’organizzazione –. Dai bambini di 6 anni di età fino agli adulti di 70, tutte le fasce anagrafiche della cittadinanza saranno protagoniste". Non solo. "Il testo con le battute, consegnato agli attori lo scorso 8 dicembre, subisce ogni anno qualche piccola modifica e concentriamo le prove generali in queste settimane di feste natalizie – continua –. Gli intermezzi musicali, come da tradizione, saranno affidati al Corpo Bandistico Folcloristico Dozzese e al coro Ménein che unisce l’unità pastorale del territorio". Dopo i consensi raccolti da qualche tempo, confermato il tragitto senza tappe intermedie fino al cuore del paese dei muri dipinti dove si concentreranno le scene: "Così ottimizziamo le forze e rendiamo meno dispersivo il corteo a beneficio dei tanti spettatori presenti – aggiunge la Buscaroli –. In passato si effettuavano alcune soste anche davanti e dietro la Rocca per dare il via alla recitazione, ma ora gran parte delle scene si svolgono in piazza Zotti".

Con la capanna di Betlemme in bella mostra all’ombra del municipio per celebrare l’incontro dei Magi con Gesù, Maria e Giuseppe: "Il bambinello sarà, in realtà, una femminuccia nata lo scorso maggio – anticipa –. Prevista una variazione di attore anche tra i tre Re Magi". Riflettori puntati anche sul loggiato e sul terrazzo del palazzo comunale, nonché sulla canonica della chiesa a due passi dal cuore pulsante del borgo: "I Magi consegneranno le calze regalo ai più piccoli e distribuiremo vin brulè e caldarroste a tutti nel cortile della parrocchia a conclusione della parentesi festiva – conclude –. I preparativi assorbono parecchie energie ma ci piace lasciare spazio anche ad un pizzico di improvvisazione". Il 6 gennaio, però, giungerà al traguardo anche il percorso di ‘Seguendo la Stella’ con tanti presepi allestiti nel centro storico di Dozza e di Toscanella.

Un impegno che ha coinvolto molte famiglie della zona con l’esposizione sulle soglie e sui davanzali delle abitazioni delle splendide creazioni. Il sogno per i prossimi anni? Estendere a tutta la frazione di Toscanella la bella iniziativa.