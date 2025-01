Il Piano freddo del Comune. Posti letto a Villa Azzurra

Nuova vita per l’ex hotel Villa Azzurra di viale Felsina, nel quartiere Savena. La conferma arriva dal Comune, in risposta a un’interrogazione presentata da Francesco Sassone, consigliere di Fratelli d’Italia, ai primi di dicembre. L’immobile – dopo la verifica di interesse culturale presso la Soprintendenza – è oggetto di progettazione per interventi di manutenzione straordinaria con l’obiettivo di utilizzare l’ex Villa Azzurra come Comunità di accoglienza per gestanti e madri con minori. Nel frattempo, però, fa sapere l’amministrazione, l’ex albergo è ora utilizzato temporaneamente come struttura per il Piano Freddo del Comune. La conferma è arrivata giorni fa dalla stessa assessora al Welfare, Matilde Madrid, che in merito ai posti letto per le persone senza fissa dimora accolte nel programma comunale (in tutto 520), ha compreso anche Villa Azzurra.

Una notizia accolta con favore dal meloniano Sassone, ma con qualche postilla. "Che il Comune si sia attivato per individuare una destinazione alternativa all’immobile di viale Felsina 49 che prima era destinato ad albergo, è di certo una notizia che va nella direzione, da noi auspicata, di non aggravare una situazione già critica vista la presenza dell’ex caserma Stamoto nella zona. Villa Azzurra, dopo la chiusura dell’albergo, era diventata luogo di occupazioni abusive e di attività di spaccio come ci segnalavano i residenti", ricorda Sassone. Da qui, però, "non possiamo non rilevare – aggiunge l’esponente di Fratelli d’Italia – come ancora una volta la giunta abbia preso una decisone, quella di destinarla ora all’aumento dei posti per il piano freddo comunale, senza confrontarsi in alcun modo con i residenti, nonostante Lepore si riempia la bocca del concetto di partecipazione e condivisione con la cittadinanza per le scelte che hanno ricadute sul territorio". Per questo, è l’appello di FdI, è ora che "il Comune agisca per la riqualificazione della ex Stamoto, da troppo tempo luogo di degrado e spaccio, confrontandosi con la cittadinanza anche per individuare usi temporanei dell’area, come ad esempio la creazione di parcheggi vista la loro cronica carenza in quella zona della città".

ros. carb.