In moto contro minibus. A 19 anni rischia la vita

Non si ferma la scia di sangue sulle strade del bolognese. Dopo l’investimento mortale in A14, nella tarda mattinata di ieri, si è verificato un altro grave incidente ad Altedo, frazione di Malalbergo. Una moto, per la precisione una Kawasaki z650, condotta da un 19enne, residente a Baricella, era sulla via Nazionale e da Bologna si stava dirigendo sulla corsia in direzione di Ferrara. A un certo punto il ragazzo, che pare stesse sorpassando alcune auto, si è schiantato contro un pulmino che proveniva da una laterale e si stava immettendo regolarmente su via Nazionale, da via della Vita. La conducente del mezzo pubblico a chiamata, una 53enne, non ha potuto evitare l’impatto. La moto è andata in mille pezzi contro la parte anteriore sinistra del bus. Alcuni automobilisti hanno chiamato i soccorsi che sono arrivati sul posto con ambulanza, automedica e anche con l’elisoccorso.

Le condizioni del 19enne, a terra privo di sensi, sono parse da subito gravissime, dato il severo politrauma. Il motociclista è stato trasportato all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità e in Rianimazione, in pericolo di vita. Illesa, anche se sotto choc, la 53enne alla guida del pulmino, e la persona che trasportava. Si tratta di un mezzo a chiamata che, ieri mattina, faceva tratta e trasporto da Malalbergo all’ospedale di Bentivoglio. Per chiarire la dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della locale stazione di Altedo. Stando alle prime indagini risulta che il giovane avesse sorpassato alcune macchine e si trovasse sulla linea di mezzeria quando è avvenuto l’impatto: per questo la conducente del mezzo, che si era immessa intanto sulla Nazionale, non lo avrebbe visto. La strada è rimasta chiusa a lungo in ambo i sensi di marcia.

Zoe Pederzini