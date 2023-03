Incendio a San Benedetto Val di Sambro, a fuoco due capannoni agricoli

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme

San Benedetto Val di Sambro (Bologna), 10 marzo 2023 - Due capannoni agricoli sono andati a fuoco a causa di un incendio scoppiato questa notte a San Benedetto Val di Sambro, per cause ancora da accertare. I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti sul posto evitando che le fiamme potessero far esplodere due bombole gpl conservate all'interno dei capannoni e che l'incendio si propagasse alla zona montana alle spalle dei capanni, causando ulteriori danni.

Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e accertare le cause che hanno portato all'incendio. Fortunatamente non ci sono stati feriti.