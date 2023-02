Incidente a Monte San Pietro, è morta Ilaria Quadri. L’ultimo gesto d’amore: ha donato gli organi

Ilaria Quadri aveva 29 anni

Bologna, 24 febbraio 2023 – Giovane, sorridente, amante del territorio in cui era nata e in cui viveva da sempre. Questo, e tanto altro, era Ilaria Quadri, la ventinovenne di Monte San Pietro dichiarata morta ieri al Maggiore dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale lunedì, alle 19. Ilaria quella sera era in auto in via Ronca e stava tornando a casa. Era quasi arrivata, ma la sua macchina è uscita di carreggiata e si è schiantata contro un albero. I soccorsi sono arrivati subito e l’hanno trasportato all’ospedale dove, fino a ieri, ha lottato per la vita, senza, però, mai riprendere conoscenza. La ragazza si è spenta nel pomeriggio, stretta tra l’affetto della famiglia che ha deciso di donare gli organi.

Chi era Ilaria Quadri

Ilaria, nata tra le dolci colline della Valsamoggia, aveva fatto le scuole a Bologna, prima il liceo Salvemini di Casalecchio poi l’università. Da qualche tempo, assieme alla madre, gestiva ‘La Teggia’, un agriturismo poco distante da dove è avvenuto l’incidente. A questa struttura, a questo spazio bucolico, che si trova su un terreno di proprietà della famiglia (i nonni sono storici agricoltori della zona), Ilaria dedicava con passione e dedizione gran parte del suo tempo. A raccontarlo, con commozione, è Monica Cinti, il sindaco di Monte San Pietro: "La passione che Ilaria aveva per la sua terra, per la nostra terra trasudava da come faceva il suo lavoro. Cercava sempre di innovare l’agriturismo che gestiva con la madre e ricordo nettamente come, dopo il lockdown, a Ilaria venne in mente di organizzare dei picnic nei terreni di loro proprietà. Era un suo modo per donare qualche ora di pace, sempre stando distanziati, alle persone tra le colline che lei tanto amava da sempre. È da ammirare una giovane che, per passione, riesce a districarsi in un settore, come quello dell’ospitalità fatto di normative e burocrazia".



La ventinovenne, poi, come ricorda la Cinti, era molto legata anche alla sua famiglia: "Tutte le volte che c’erano i mercatini negli spazi della parrocchia Ilaria era sempre presente, insieme ai suoi nonni, a vendere alcuni prodotti delle loro terre. Anche in quel caso cercava sempre di renderli innovativi. Era sorridente, disponibile, ingegnosa e appassionata e non posso che sottolineare quanto questa tragedia sia immane, oltre che in primis per la famiglia, anche per tutta la nostra comunità. Perdiamo una giovane donna amante della vita e del suo futuro". A ricordarla con affetto è anche il parroco don Giuseppe Salicini: "Ricordo teneramente Ilaria, il suo sorriso e la sua voglia di vivere. Nonostante non la incontrassi spesso, tutte le volte che mi vedeva aveva sempre un dolce sorriso per me e qualche parola di riguardo. Siamo davvero addolorati per la perdita che ci ha colpiti e ora dobbiamo essere tutti vicini alla famiglia". I funerali di Ilaria saranno oggi, alle 14,45, nella parrocchia della frazione di Monte San Giovanni.