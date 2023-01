Incidente a San Giovanni in Persiceto: morto un uomo di 49 anni

Ambulanze sul posto

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 29 gennaio 2023 - Tragico schianto nella notte a San Giovanni in Persiceto. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, un uomo di 49 anni è morto dopo un incidente a bordo della sua automobile, in via Castelfranco, a mezzanotte e mezza. Non risulta siano rimasti coinvolti altri mezzi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, per i rilievi e per estrarre il quarantanovenne dalle lamiere. Inutile l’immediato arrivo sul posto dell’ambulanza del 118 e dell’automedica: l’uomo è deceduto sul posto.

L’autovettura è uscita di strada e finita in un fosso perché il conducente a quanto si apprende era stato colto da un malore. I vigili del fuoco l’hanno estratto dall’auto e l’hanno consegnato alle cure del 118, ma non c’è stato nulla da fare.