La nuova casa delle famiglie

Nuova sede e nuovi spazi per il Centro per le famiglie al servizio dei cittadini dell’Unione Reno Lavino Samoggia. Sabato prossimo alle 10 è prevista l’inaugurazione della nuova sede di via Cellini 2, nel capoluogo di Zola Predosa, nell’immobile dell’ex asilo nido. Dove si trasferiscono operatori e proposte di questo servizio rivolto alle famiglie con figli da zero a 18 anni. Coppie per le quali sono disponibili consulenze e accompagnamento di fronte ai piccoli e grandi passaggi della vita. Taglio del nastro con saluti istituzionali alle 10 e a seguire laboratori per bambini e genitori con l’Atelier grandi artisti.