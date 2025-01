La paura ha fatto scappare i clienti: "Tanti mancati incassi"

Continua la conta dei danni dopo la guerriglia urbana, sfociata dal presidio indetto per chiedere giustizia per Ramy, di sabato sera. Il bilancio supera la quota di "70 mila euro sulla città – scandisce il direttore generale di Confcommercio Ascom Giancarlo Tonelli –. I danni purtroppo sono forti". E questi sono riconducibili a due aspetti: "Non vanno conteggiati soltanto i danni alle cose, ma anche la mancanza di fatturato subita dalle attività che non sono state colpite direttamente".

Infatti, ciò che è successo sabato sera, in particolare ai "pubblici esercizi, bar, ristoranti e trattorie", come elenca Tonelli, ha comportato l’arresto del lavoro e un notevole calo di incassi per quella serata, con il centro storico incredibilmente deserto. Il danno, quindi, "È molto più alto", aggiunge il direttore di Ascom.

Ma c’è anche un altro fattore da tenere in considerazione: "La richiesta che facciamo è che si creino le condizioni per cui, una volta individuati e perseguiti i responsabili del disagio, non si ripetano più situazioni di questo tipo", dice. I tafferugli dello scorso weekend prendono le mosse da una manifestazione "che si pensava potesse essere di tutt’altra forma – conclude Tonelli –, ma ora siamo consapevoli che c’è stata speculazione e queste persone vanno fermate. Vanno impediti episodi analoghi, di sabato e in tutti gli altri giorni".

Mariateresa Mastromarino