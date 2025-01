L’americana Fox Factory acquisisce le sospensioni Marzocchi

La divisione forcelle della storica azienda bolognese Marzocchi: la ‘Marzocchi Suspension srl’, è stata acquisita dal gruppo statunitense Fox Factory. Operazione che fa seguito a una partnership già attiva nel settore sospensioni per mountain bike e che ora riunisce sotto l’unico marchio Fox anche il noto designer e produttore di sospensioni per motociclette con sede a Zola Predosa.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Marzocchi Suspension S.r.l. e alla sua organizzazione di livello mondiale nella famiglia Fox – ha dichiarato Mike Dennison, Ceo dell’azienda con sede in Georgia –. L’integrazione di Marzocchi nel nostro portafoglio di marchi rafforza la nostra dedizione al servizio del segmento motociclistico e all’avanzamento dell’innovazione in questo mercato. La riunificazione delle due metà di Marzocchi è stato un importante passo strategico per noi, in quanto la tecnologia combinata rafforza la nostra leadership nelle soluzioni di sospensioni sia a due che a quattro ruote. L’eredità di Marzocchi nella produzione di prodotti di alta qualità e basati sulle prestazioni nella dinamica di guida e nelle sospensioni regolate da software, crea una potente sinergia che crediamo eleverà l’esperienza di guida per i motociclisti di tutto il mondo", si legge nel comunicato ufficiale della holding ben nota fra i piloti e gli appassionati di sport motoristici.