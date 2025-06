L’Arena Puccini pronta a rifarsi il look

Arena Puccini ventunesima edizione dal 12 giugno al 10 settembre per 91 serate e poi, a fine anno, cominceranno i lavori di restauro sia del cinema che dell’area monumentale. Il Comune di Bologna è diventato finalmente proprietario dell’area del Dlf dallo scorso maggio e quindi possono partire le grande manovre attese da tanti tanti anni. Un traguardo, questo, che porterà via dall’area la rassegna di cinema all’aperto più amata d’Italia, ma che non la fermerà: come afferma Giorgia Boldrini, direttrice del settore Cultura, "in città da anni creiamo arene ovunque, ne troveremo una anche per la Puccini". Che poi, a lavori finiti, tornerà chiaramente nel suo ’loco natio’, ancora più bello e con una grande festa.

Al momento però, c’è tutta l’estate per godersi i film che rappresentano le tendenze più significative della stagione "in cui ci auspichiamo di superare i 30.000 spettatori del 2024", fa notare Andrea Morini, curatore della manifestazione cinefila per la Fondazione Cineteca diretta da Gian Luca Farinelli che ringrazia Ibc Movie "da moltissimi anni nostro sodale in questa avventura" e dà il benvenuto a Intesa San Paolo, nuovo sponsor. Ma eccoci ai posti di partenza per ’Giurato numero 2’ di Clint Eastwood che giovedì, 12 giugno alle 21,45 riaccende lo schermo sotto il cielo della Bolognina. Venerdì 13, invece, è già l’inizio di ’Accadde domani’, la rassegna promossa dalla Fice Emilia-Romagna con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, che si apre con la produttrice bolognese Francesca Andreoli di Cinedora, (attualmente impegnata come presidente di giuria del concorso internazionale del Biografilm), in Arena per presentare ’Vermiglio’ di Maura Delpero, film vincitore di 7 David di Donatello. In programma fino al 31 luglio altri 10 appuntamenti con gli autori: mercoledì 18 giugno ci sarà Margherita Ferri, regista di ’Il ragazzo dai pantaloni rosa’, venerdì 20 giugno incontro con l’attore Yuri Tuci, la sceneggiatrice Sofia Assirelli e il musicista Giuseppe Tranquillino Minerva per la proiezione di ’La vita da grandi’ di Greta Scarano.

Sabato 21 giugno arriva per la prima volta al Dlf Valerio Mastandrea, regista e protagonista di ’Nonostante’ (in collaborazione con Fondazione gli Amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris). Martedì 24 giugno, lo sceneggiatore Marco Pettenello e il compositore sardo ma bolognese da una vita Iosonouncane - che ha ricevuto anche una candidatura agli ultimi David di Donatello per la miglior colonna sonora- introdurranno ’Berlinguer–La grande ambizione’ di Andrea Segre. Mercoledì 25 giugno il regista Gabriele Mainetti presenterà il suo ’La città proibita’, mentre giovedì 26 giugno torneranno in Arena i Manetti Bros. con il nuovo ’U.S. Palmese’.

È un ritorno anche quello di domenica 29 giugno, con Ferzan Özpetek a presentare il suo film ’Diamanti’ all’Arena Puccinie si continua lunedì 30 giugno con Silvio Soldini e ’Le assaggiatrici’, mentre sabato 5 luglio ci saranno il regista di ’Fuori’ Mario Martone con la sceneggiatrice Ippolita Di Majo. Ultimo appuntamento con la rassegna domenica 6 luglio, con Francesco Costabile, bolognese d’adozione, e il suo ’Familia’. In programma nel fitto calendario complessivo anche le pellicole internazionali più applaudite, da ’Io sono ancora qui’ di Walter Salles ad ’Anora’ di Sean Baker e l’anteprima italiana dopo il Biografilm di ’100 litri di birra’ di Teemu Nikki. Il costo per i film italiani, europei e UK aderenti a Cinema Revolution è come lo scorso anno di euro 3,50.