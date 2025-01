Le canzoni selvatiche per chitarra e voce di Marina Girardi alla Casa della Cultura

Un concerto per chitarra e voce. A Marzabotto, nell’ambito della rassegna ’Un Botto di Musica’, è in programma ’Nidi per canzoni selvatiche’ di Marina Girardi (nella foto). L’autrice, musicista e pittrice, vive in Appennino dove è sempre alla ricerca di nuovi sentieri per trasformare le sue visioni in segni, storie e canzoni. Nidi per canzoni selvatiche alterna ritmi in risonanza con il passo di chi cammina per i sentieri del bosco a versi cantati che raccontano le vite nascoste di piante e animali.

L’appuntamento è per oggi alle 21, alla sala polivalente della Casa della Cultura e della Memoria in via Aldo Moro 2. La rassegna ’Un Botto di Musica’, a cura dell’associazione Laboratorio per l’arte, dà spazio alla ricerca originale in campo musicale. Il prossimo appuntamento sarà il 22 febbraio con la musica di Nico Royale e Riccardo Tomba. Per info e prenotazioni 3470027691, iniziativa a ingresso libero.

f. m.