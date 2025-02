Le scuse di Rfi: "Guasto poco prima del suo arrivo"

Rete Ferroviaria Italiana ammette il problema e chiede scusa alla cliente per "l’innegabile disservizio". Per poi procedere alla ricostruzione dell’accaduto: "La Sala Blu che si occupa dell’assistenza ai viaggiatori a mobilità ridotta era a conoscenza del viaggio della cliente e aveva fatto preventiva verifica del funzionamento dell’ascensore (in caso di guasto il treno sarebbe stato ricevuto sul binario 1 anziché sul 2). Il guasto all’ascensore si è verificato quasi in contemporanea con l’arrivo del treno alle 12.30, quando il cambio di binario non era più fattibile e l’unica alternativa possibile e proposta sarebbe stata quella di proseguire su Bologna e da lì rientrare a Casalecchio Garibaldi con discesa sul binario 1. L’ascensore è rientrato in funzione alle 13,40 e ad ora entrambi gli ascensori sono operativi". Gli ascensori guasti da diverse settimane, sui binari 3 e 4, sono di competenza di Fer.