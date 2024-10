Le storie dietro il sipario ’Tra palco e realtà’ con Pepa e Garrison

Fa tappa questa sera alle 20 al Teatro Dehon ’Tra palco e realtà’, uno show condotto da Klaudia Pepa e Garrison Rochelle, ricco di danza, canto e parole, che vede protagonisti artisti insieme alle loro storie. Nomi d’eccezione molto amati dal pubblico più giovane, molti dei quali provenienti dal panorama del talent. Deborah Iurato, Miguel Wave, Rita Pompili e Martina Giovannini si presenteranno sotto la duplice veste: quella di artista che si esibisce in perfomance di danza, canto o altra forma d’arte e quella di persona che racconta i propri sogni, le aspettative, gli obiettivi raggiunti, i suoi punti di forza ma anche le sue fragilità, le sue difficoltà e le sue rinunce. A condurre tra le vite dei protagonisti saranno Klaudia Pepa, ballerina e coreografa ( la ricordiamo in Open di Daniel Ezralow e in alcune edizioni di Amici), e Garrison Rochelle, famoso coreografo che ultimamente è stato uno dei protagonisti del musical Saranno Famosi, con la regia di Luciano Cannito.