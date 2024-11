Le tre sorelle: "Ci avete dato speranza"

Tante le persone che hanno aiutato amici o parenti, spesso anche colleghi, aprendo per loro una raccolta fondi. Tra queste, dalla pianorese Val di Zena, c’è quella di Marco Boschi tirata su per le tre sorelle Crisci. La cifra raggiunta è importante: si tratta di 22.709 euro sui 25mila richiesti come tetto massimo del crowdfunding. E a spiegare in breve la loro storia, di corredo alla raccolta fondi, sono state tramite un messaggio Michela, Nazaria e Sira: "Siamo tre sorelle alluvionate per la terza volta, in Val di Zena, negli ultimi 18 mesi. La casa ci era stata lasciata dai nostri genitori e, con fatica, l’avevamo ammodernata e resa confortevole. Siamo riuscite, con enormi sforzi, a superare le precedenti alluvioni, ma quest’ultima ha pesantemente danneggiato tutti gli impianti, l’appartamento al primo piano, le pertinenze e il locale caldaia, avendo portato oltre due metri di fango e acqua dal piano di campagna. Chiediamo un libero contributo per sostenere le urgenti spese di sgombro e ripristino dell’immobile".

Come spesso accade sulle piattaforme online, anche per trasparenza, la scorsa settimana è stato pubblicato un aggiornamento alla raccolta fondi per le Crisci raggiunta la soglia di 20mila euro: "Grazie infinite a tutti per l’aiuto e il sostegno che ci avete dato. Il vostro contributo è stato prezioso ed è stato impiegato per sgomberare il piano terra, il garage, rimuovere gran parte dei rifiuti e del fango che si erano accumulati in giardino. La stragrande maggioranza degli arredi è stata buttata, perché inutilizzabile, o è stata gravemente danneggiata. Gli impianti sono stati in parte ripristinati e c’è ancora molto da fare".

z. p.