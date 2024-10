L’ex sindaco Mantovani entra nel team di Ruggeri

Dal Comune di Molinella a quello di Casalecchio. Solo, con un ruolo diverso. Dario Mantovani, ex sindaco del Comune della Bassa, ha annunciato ieri sui social l’inizio del suo mandato come Capo di gabinetto del primo cittadino Matteo Ruggeri, eletto a giugno. Mantovani ha rilanciato su Facebook un post precedente del sindaco. "A partire da oggi Dario Mantovani ricoprirà il ruolo di capo di gabinetto nel nostro Comune – ha scritto Matteo Ruggeri –. Sono contento, perché è una persona di valore, volevo un profilo di comprovato livello. Avere un amministratore che ha fatto il sindaco, al mio e al nostro fianco, non farà altro che migliorare il lavoro che tutti stiamo facendo per la Casalecchio del futuro. Veniamo da esperienze e luoghi diversi, ma è una persona che sa cosa significa dare il massimo ed esserci sempre per i cittadini. E questa è la cifra dell’impegno che stiamo mettendo in campo con la giunta e i consiglieri. Buon lavoro, Dario!", il benvenuto del primo cittadino del Pd.

Mantovani, dal canto suo, si è detto "entusiasta" della nuova avventura. "Le ‘skill’, le capacità che ho io sono dentro la pubblica amministrazione – ha spiegato l’ex amministratore dem di Molinella, per lui 10 anni in Consiglio comunale e altri 10 da sindaco –. Tanti anni in quel ruolo da primo cittadino non si buttano via, per me è fondamentale mettere a frutto nel modo migliore possibile le mie professionalità". Mantovani, nei quattro mesi tra la fine del suo mandato in Comune a Molinella e l’inizio, ieri, del suo ruolo come Capo di gabinetto a Casalecchio, era tornato a lavorare come tecnico manutentore dello zuccherificio Co.pro.bi di Minerbio. L’accesso al ruolo a Casalecchio è arrivato dopo una selezione pubblica. "Ringrazio tantissimo il sindaco Ruggeri per la parole di stima e per l’opportunità. Da oggi (ieri, ndr) la mia prima responsabilità sarà quella di essere al servizio dell’ente pubblico e degli obiettivi che l’amministrazione di Casalecchio si è data in questo mandato amministrativo. Cercherò di farlo con l’impegno che una missione di queste tipo merita e esige. Senza risparmiarsi", ha chiosato Mantovani su Facebook. Riformista, l’esponente dem aveva sfidato all’ultimo Congresso provinciale del Pd l’attuale segretaria, Federica Mazzoni. Organico all’area di Francesco Critelli e Alberto Aitini, Mantovani aveva conseguito un buon risultato raggiungendo il 30% dei consensi per l’intera minoranza. Minoranza che oggi non esiste in più nella Federazione bolognese, perché dopo le sconfitte elettorali (soprattutto Pianoro, Castel Maggiore e proprio Molinella) il rimescolamento politico ha creato una guida unitaria, con l’ex assessore a Bologna Alberto Aitini che è tornato in segreteria nel ruolo di vice della Mazzoni, accanto a Matteo Meogrossi.