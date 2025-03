Liceo Copernico di Bologna occupato dagli studenti: fumogeni sul tetto

Bologna, 24 marzo 2025 – Si allarga al liceo scientifico Copernico la protesta degli studenti. Dopo il Minghetti, infatti, anche l’istituto di via Garavaglia è stato occupato dagli studenti, che stamattina si sono radunati in cortile al grido di “Riprendiamoci i nostri spazi”.

Gli alunni contestano il modello educativo e le politiche scolastiche promosse dal ministro dell’Istruzione Valditara giudicate “repressive”. Alcuni studenti sono anche saliti sul tetto della scuola e hanno acceso alcuni fumogeni. Circa un mese fa una studentessa era rimasta ferita nel crollo di un lavandino in uno dei bagni dell’istituto.

Poi tutti in cortile dove si stanno organizzando dibattiti, assemblee e momenti di svago. Il tutto documentato dal collettivo Copernico, organizzatore della protesta, sui propri canali social.

Minghetti: denunce e polemiche

L’occupazione del liceo di via Garavaglia, in zona Fiera, segue come detto quella andata in scena nei giorni scorsi al liceo Minghetti, dove peraltro il preside ha presentato denuncia dopo i danneggiamenti alla scuola provocati dagli studenti. Qui le lezioni sono riprese proprio stamattina.

Nella denuncia presentata, infatti, sono stati fatti nome e cognomi di studenti ritenuti responsabili di diversi danni all’interno della sede centrale dello storico ‘classico’ di via Nazario Sauro: oltre alla serratura della presidenza, è stato rotto il meccanismo di apertura del cancello tra il cortile interno e via Maggia.

Si contesta anche che la presidenza è stata picchettata quando il dirigente Roberto Gallingani era all’interno dell’ufficio. Inoltre, mercoledì scorso è stato impedito a tutti (studenti, prof, bidelli) l’accesso alla scuola.

Infine, 57 dicenti su 98 hanno scritto una lettera in cui condannano “l’ennesima azione illegale, violenta e antidemocratica da parte di una minuscola minoranza di studenti”.

Il clima rovente.