Lite tra senzatetto in centro . Preso a mazzate, in ospedale

Scoppia furiosa lite tra senzatetto a colpi di mazza: in piazza di Porta Saragozza, ieri pomeriggio, sono arrivati poliziotti e soccorritori del 118. L’allarme è scattato poco prima delle 18.30. Da quanto è stato possibile ricostruire, uno dei due, un clochard italiano di 52 anni, ha preso a mazzate uno dei compagni di strada, un senzatetto di origine eritrea di 56 anni. La vittima è andata a finire in ospedale: sembra sia stato colpito più volte alla testa, infatti, e sanguinava parecchio. L’uomo è stato trasportato al Maggiore, dove è stato sottoposto alle cure del caso. La prognosi è di qualche giorno. L’aggressore (anche lui avrebbe riportato qualche contusione), invece, è stato portato dagli operatori di polizia in Questura ed è stato denunciato per lesioni aggravate. I due – aggressore e vittima – erano completamente ubriachi: una violenza, quindi, senza ragioni particolari.

c. g.