Madonna di San Luca quando sale: programma e percorso. Dove vederla in tv

Bologna, 10 maggio 2024 – Per una settimana nella Cattedrale di San Pietro la Madonna di San Luca, patrona della Città e dell’Arcidiocesi di Bologna, tornerà sul colle domenica 12 maggio, giorno della festa della mamma.

Madonna di San Luca, la risalita domenica 12 maggio: ecco il programma

Ma quale è il programma della giornata? Domenica 12 maggio si celebra appunto la Solennità dell’Ascensione: alle 10.30 presiederà la messa il cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, mentre alle 15 il vescovo dionisio di Kotyeon celebrerà l’Ufficio ortodosso della Piccola Supplica alla Madre di Dio.

Alle 17 l’Icona della Madonna di San Luca verrà accompagnata in processione al Santuario dall’Arcivescovo e dai fedeli sostando per la benedizione a Piazza Malpighi, Porta Saragozza e all’Arco del Meloncello. Alla processione, caratterizzata dalla preghiera per la pace, parteciperanno con gli stendardi e i segni distintivi: parrocchie, comunità religiose, confraternite, comunità di migranti cattolici, comunità ortodosse e le associazioni ecclesiali.

Alle 20, all’arrivo dell’Immagine nel Santuario sul Colle della Guardia, sarà celebrata la messa. La Cattedrale rimarrà aperta tutti i giorni dalle 6.30 alle 22.30. L’intera settimana di permanenza della Madonna di San Luca in città e la risalita saranno trasmesse anche in diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

La messa delle 10.30 di domenica 12 sarà trasmessa in diretta anche da E’Tv-Rete7 (canale 10 del digitale terrestre) e da Nettuno Tv (canale 111 del digitale terrestre) che riprenderà anche l’intera diretta streaming della settimana.

“Nella secolare tradizione della Chiesa bolognese – afferma il cardinale Matteo Zuppi –l’immagine della Beata Vergine di San Luca ha visitato la città in occasione delle pestilenze, per chiedere la grazia del bel tempo o della pioggia, o più semplicemente per arricchire la vita nello Spirito della comunità cristiana. Tutte queste circostanze le ritroviamo anche oggi, in uno sguardo contemplativo e compassionevole che da Maria e da suo figlio Gesù, che lei indica, si allarga alla Chiesa, alla società e al mondo intero. Abbiamo bisogno della presenza di Maria come la prima comunità cristiana, perché la nostra testimonianza del Risorto sia autentica e coraggiosa. Chiediamo a lei che ci doni l’antidoto alla pandemia delle discriminazioni, della violenza, dell’odio, dell’indifferenza e dell’individualismo”.