Maltempo a Bologna, alberi caduti in Laura Bassi e via XXI Aprile

Bologna, 4 ottobre 2024 – Due alberi caduti dopo la pioggia incessante della giornata di ieri: uno in via Laura Bassi e l’altro in via XXI Aprile.

Il maltempo si abbatte su Bologna e, dopo la tanta acqua caduta sotto le Due Torri, si contano già i primi danni. In via Laura Bassi, in zona Murri, un grande albero è caduto, sradicandosi dal suolo. In prossimità delle scuole Guglielmo Marconi, infatti, il fusto è ancora per terra, all’interno del parchetto, mentre la chioma invade l’asfalto.

Anche in via XXI Aprile, in zona Saragozza, la situazione è analoga: le radici, emerse dal marciapiede, hanno fatto crollare un albero, caduto poi in mezzo alla strada. Al lavoro i tecnici per togliere l’ingombro dalla carreggiata.