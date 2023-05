Maltempo a Bologna, allagamenti in provincia: Bassa e Valsamoggia sferzate dalla grandine

Bologna, 13 maggio 2023 – Il sole di ieri mattina ha fatto sperare nell’arrivo della bella stagione, anche se per poco. Nel primo pomeriggio, infatti, il cielo è improvvisamente diventato plumbeo. Due ore di piogge intense, con forti grandinate, si sono poi scatenate su tutta la cintura della provincia: dalla Bassa budriese a quella di Castel Maggiore, fino alle alture di Monterenzio e in Valsamoggia.

Allagamenti nella Bassa e un campo grandinato a Monterenzio

Budrio e Medicina

Sul territorio, già fortemente colpito la scorsa settimana, è stata la zona industriale della frazione di Cento, a Budrio, quella più flagellata. Qui sono subito intervenuti i vigili del fuoco con la Polizia locale e la Bonifica renana per far defluire l’acqua del Fossano. Via Viazza è stata parzialmente allagata, consentendo l’accesso solo da via dei Bacchieri, e sono state chiuse alcune ore, per precauzione, le vie Cantarana e Fondazza. Qualche allagamento si è poi verificato a Medicina.

Castel Maggiore e Bentivoglio

Situazione difficoltosa anche a Castel Maggiore: via Galliera, in particolare in corrispondenza del sottopassaggio, è rimasta in parte sott’acqua per qualche ora e a regolare la circolazione è intervenuta la Polizia Locale Reno Galliera. A Bentivoglio, invece, la Protezione civile e i vigili urbani sono intervenuti nella frazione Saletto dove è tracimato un fosso in corrispondenza dell’azienda agricola Angelini. Sempre a Bentivoglio anche vicolo Buonconsiglio è stato in parte allagato.

Calderara di Reno

Dal primo pomeriggio si sono riempite di pioggia alcune strade locali: in particolare via Longarola e la strada adiacente al cimitero di Longara, dove sono intervenuti i carabinieri. Alcune abitazioni in via Pradazzo si sono riempite di acqua. A scopo cautelativo, nel caso le acque non defluissero per ripresa delle precipitazioni, Il Comune ha chiesto alla Protezione civile di mettere dei sacchi di sabbia a protezione degli immobili interessati.

Monterenzio

Andando verso l’Appennino, le precipitazioni si sono riversate copiose anche nel territorio di Monterenzio già piegato dai temporali dei giorni scorsi. A causare maggiori problemi, sempre la parete rocciosa sulla provinciale Valle dell’Idice. La strada, chiusa per giorni a causa di due frane verificatesi la scorsa settimana, ha avuto problemi anche ieri quando, tra la piscina e la frazione Savazza, si sono succeduti altri movimenti franosi che hanno riempito la carreggiata di sassi, fango e acqua. La situazione è stata ripristinata dai tecnici della Città metropolitana, con viabilità della strada a senso unico alternato.

Gli agricoltori

La forte gradinata ha colpito duramente gli agricoltori della Valsamoggia e di Castel Maggiore. Gravi i danni per la frutta e le colture di bietole, girasole, orzo e grano. "Purtroppo non ci facciamo mancare nulla in questo periodo: ieri le gelate e l’alluvione, oggi la grandinata, domani chissà cosa accadrà – afferma Guglielmo Garagnani, presidente di Confagricoltura Bologna –. Da una prima ricognizione la situazione si presenta seria. Alcuni imprenditori agricoli hanno perso intere coltivazioni, mentre altri non possiedono più un’abitazione. Apprezziamo molto la vicinanza delle Istituzioni, avremo bisogno di supporto anche per il futuro. Il rischio ora è di trovarsi davanti a uno sviluppo anomalo delle fitopatie, sarebbe l’ennesima piaga a cui l’agricoltura dovrebbe far fronte, ormai con il morale a terra e con le tasche bucate".