Maxi-assegno per i fragili dell’Antoniano

Un assegno di 10.000 euro donato da Cna alla Mensa di Antoniano onlus, che ogni giorno prepara un pasto a 300 persone fragili. Così si è conclusa una bellissima giornata che sabato scorso ha visto protagonista il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, in concerto nella piazza Arnaldo Brasa di Gaggio Montano.

Una piazza stracolma di gente di tutte le età che ha cantato a squarciagola insieme al Piccolo Coro pezzi intramontabili come ’Popoff’, ’44 gatti’, ’Le tagliatelle di Nonna Pina’ e ha applaudito le canzoni più recenti. Una iniziativa di successo, organizzata da Cna Bologna e Comune di Gaggio Montano, col sostegno della Pro Loco di Gaggio Montano e 56 aziende del territorio. Tanta emozione per Sabrina Simoni che ha ricordato quando veniva in vacanza da bambina a Gaggio Montano insieme alla nonna.

"Una iniziativa di qualità, che ha voluto intrattenere il pubbico e ha dato valore ad un territorio turistico impegnato ad essere sempre più attrattivo", hanno affermato Antonio Gramuglia, presidente Cna Bologna e Giuseppe Pucci, sindaco di Gaggio Montano.