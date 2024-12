Mercatini di Natale in centro storico e alla Chiusa

Mercatini di Natale in tutto il centro storico e al Parco della Chiusa con il percorso dei presepi che dalla piazza del Popolo transita alla chiesa di San Giovanni Battista per poi approdare al Talon. Oggi la Pro loco propone per il secondo anno consecutivo un itinerario a tappe alla scoperta dei presepi allestiti tra i ruderi di villa, l’ingresso ai rifugi dell’ultima guerra, alberi, tempietti e grotte naturali dove artisti e appassionati del genere hanno realizzato natività utilizzando materiali naturali e di recupero, localizzabili con l’aiuto di una mappa.