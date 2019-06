Bologna, 7 giugno 2019 – I dipendenti di Mercatone Uno davanti alla Prefettura. Un centinaio di manifestanti si sono dati appuntamento in piazza Roosevelt, a Bologna, per chiedere il sostegno delle istituzioni. Da parte dei dipendenti, una grande rabbia dopo l’improvvisa chiusura dello scorso 24 maggio, senza comunicazioni da parte della società.

Ora, i lavoratori chiedono che l’azienda retroceda in amministrazione straordinaria, quantomeno per poter accedere alla cassa integrazione. I sindacati hanno parlato con il sindaco Virginio Merola e sono entrati in prefettura: le istituzioni hanno garantito il proprio impegno per sostenere i lavoratori (per esempio sospendendo i mutui) e velocizzare i tempi tecnici.

Intanto il tribunale di Bologna "ha comunicato oggi al Mise la disponibilità all'autorizzazione condizionata per l'approvazione del programma di cessione che verrà presentato dai commissari di Mercatone Uno. E' il percorso propedeutico allo sblocco degli ammortizzatori sociali. Successivamente partirà la fase di reindustrializzazione per garantire un futuro certo ai lavoratori". L'ha reso noto il ministero dello Sviluppo economico in una nota.

La banca Intesa Sanpaolo, per supportare i dipendenti di Mercatone Uno, ha deciso di dare la possibilità, a coloro che tra i 1.800 lavoratori del gruppo imolese sono suoi clienti, di sospendere le rate di mutui e prestiti personali per

un periodo fino a 12 mesi. La domanda di sospensione andrà presentata dai dipendenti nella loro filiale Intesa Sanpaolo, che provvederà a valutarla.

