Metropolitana di superficie a Bologna, si parte: quando la prima linea passante

Bologna, 19 aprile 2024 - "Vogliamo stimolare una nuova utenza, sempre più cittadini devono usare i treni per spostarsi. Creando una buona offerta, siamo confidenti che si crei anche una buona domanda". Comune e Regione investono sulla "metropolitana di superficie" che dovrà anche aiutare Bologna a non rimanere imbottigliata tra i mille cantieri attuali. È stato il sindaco Matteo Lepore infatti a lanciare, di nuovo, il potenziamento dell'Sfm che era stato annunciato un anno fa, e che adesso sarà realtà. Dal 9 settembre (nell'accordo c'è anche la Città Metropolitana, il servizio viene erogato da Trenitalia Tper) la prima linea passante Bologna-Pianoro prevede il prolungamento della corsa provenienti da Porretta e Marzabotto, fino a Pianoro, dopo la sosta a Bologna. Garantite 62 corse nelle due direzioni, di cui 57 passanti.

Dal 9 giugno treni Casalecchio-Pianoro

Il servizio comincerà gradualmente su scala metropolitana, come detto, dal 9 settembre, a causa di alcuni cantieri sulla tratta particolarmente impattanti. Ma alcuni percorsi su Bologna dell'Sfm1 saranno utilizzabili già dal 9 giugno. In particolare, sulla tratta Casalecchio-Pianoro, quella maggiormente utilizzata, ci saranno quattro treni all'ora per direzione.

Investimenti e tariffe 'tagliate'

"Vogliamo incalzare Rfi per gli investimenti - ha detto Lepore -, intendiamo spostare sempre più traffico su ferro". "Mettiamo 11 milioni su questa rivoluzione, più altri 19 milioni per l'acquisto di tre nuovi treni elettrici - ha detto l'assessore regionale Andrea Corsini -, l'Sfm deve essere un servizio attrattivo e competitivo, superando i tanti problemi che si possono creare con i cantieri nell'area urbana di Bologna". Nuove le politiche tariffarie: solo 1,80 euro (non più 3 euro) per la corsa semplice di 75 minuti, che consente sia di utilizzare i bus di Tper, sia i treni regionali di Trenitalia Tper sull'area bolognese.