Militari in borghese arrestano due pusher e sequestrano hashish

I Carabinieri di Medicina hanno arrestato un 22enne e un operaio 24enne per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L’altra sera i militari in borghese, impegnati in un servizio di controllo in una zona di spaccio, hanno notato un’auto che si aggirava con fare sospetto e hanno notato un giovane che si era avvicinato ai due soggetti per acquistare lo stupefaciente. Alla vista dei carabinieri i due hanno tentato la fuga aggredendo i militari. Visitati dai sanitari del 118 di Budrio, due carabinieri hanno ricevuto una prognosi di 7 giorni. Sequestrati 16 grammi di hashish.