Morì di tumore a 14 anni: la sua poesia premiata a concorso internazionale

Bologna, 21 agosto 2023 – La ‘Rinascita’ di Lorenzo ha vinto. Bastelli, il quattordicenne di Castel San Pietro scomparso lo scorso novembre dopo avere a lungo lottato contro il sarcoma di Ewing, ha vinto il Premio Internazionale di Poesia ‘La bellezza rimane’ di Santa Margherita Ligure.

La poesia, Lorenzo Bastelli e la sua mamma

La sua storia aveva fatto il giro d’Italia dopo che la mamma, Francesca Ferri, pochi mesi prima del tragico epilogo aveva fatto un appello sui social chiedendo di inviare messaggi e disegni al figlio malato per non farlo sentire solo il giorno del suo compleanno. Ne arrivarono a decine, anche da nomi noti, tra gli altri Gianni Morandi.

Mamma Francesca, il premio a Lorenzo. Che emozione è?

"Fa molto piacere a noi, ma credo che ancora di più ne faccia a lui. Era un ragazzino caparbio ed era orgogliosissimo della sua poesia: sono certa che questo meccanismo l’abbia messo in moto lui, da qualche parte".

Quando ha scritto la poesia?

"Quando ha iniziato le cure palliative. Io non sapevo nulla, un giorno è uscito dalla sua stanza e mi ha detto: mamma, ti faccio una sorpresa, ho scritto una poesia e a scuola ho vinto dei post-it. Leggere le sue parole per me è stato intenso, è stato come ripercorrere tutta la sua malattia. Con parole semplici ha rappresentato cos’è stato per lui quel viaggio. Ricordo che trovai perfetta l’immagine del fiammifero decapitato, perché lui era proprio un fiammifero, era un fuoco di vita. Fisicamente era potentissimo, giocava a basket a livello agonistico, suonava la batteria. Non si era mai ammalato, da bambino. È stato proprio come se il sarcoma l’avesse spento".

Come avete saputo del concorso?

"Ci ha contattati il presidente della giuria per dirci che una signora aveva segnalato la poesia. Io non la conosco, credo sia una signora che mi segue sui social e forse aveva mandato un disegno a Lorenzo. Comunque, abbiamo dato il consenso per la partecipazione e dopo un mesetto abbiamo scoperto che la poesia aveva vinto. Venerdì prossimo andremo a Santa Margherita Ligure a ritirare il premio. Sarà molto emozionante".

La poesia di Lorenzo parla della sua malattia, certo, ma non è una poesia triste.

"È importante per me che le persone vi leggano un messaggio positivo, non solo di sofferenza e morte. C’è tanta vita in ’Rinascita’. Parla di cure palliative, anche. Quando Lorenzo ha scelto di interrompere i trattamenti più aggressivi, lo fece perché sentiva che stavamo mettendo soltanto la malattia al centro, perdendo di vista lui. Dopo di che, in quattro mesi ha fatto tutto quello che prima non aveva potuto, è anda to a fare il bagno al mare e ha pure fatto un giro in motorino . Di nascosto dalla mamma...".