Morte Flavia Prodi, Piero Gnudi: “Era l’altra metà della vita di Romano”

Bologna, 13 giugno 2023 – “Flavia era l’altra metà della vita di Romano. Una perdita inimmaginabile. Per lui, per tutti, se ne è andata un’amica”. E’ commosso Piero Gnudi, 85 anni, grande dirigente d’azienda (tra i suoi tanti incarichi la presidenza dell’Enel e il ministero del Turismo sotto il governo Monti) e amico intimo di Romano Prodi, quando risponde al telefono e rilascia alcune dichiarazioni sulla scomparsa di Flavia Franzoni, moglie inseparabile del Professore.

Flavia Prodi assieme a suo marito Romano (Foto Artioli)

“Flavia era una donna di spiccato buon senso, si è spesa sempre nell’aiutare gli altri, con tantissime iniziative per i bisognosi – racconta Gnudi -. La sua morte, per chi l’ha conosciuta, oggi è davvero un gran dolore”. Gnudi ricorda anche i tanti viaggi nell’arco di 50 anni.

“Abbiamo passato parecchie estati insieme, più recentemente all’isola d’Elba, che lei amava tanto. Flavia non c’è più e lascia un grande vuoto. Incalcolabile per Romano. E una perdita, ripeto, enorme per tutti quelli che l’hanno conosciuta e hanno beneficiato del suo grande spirito di solidarietà verso gli altri”.

La professoressa Franzoni Prodi è deceduta improvvisamente oggi all’età di 76 anni, mentre si trovava in Umbria assieme al marito Romano e ad amici.

Aveva subito qualche anno fa un’operazione al cuore, il malore sarebbe sopraggiunto oggi mentre percorreva il cammino da Perugia ad Assisi.

Nata l'1 febbraio 1947 a Reggio Emilia, Franzoni ha insegnato in diverse scuole e Atenei. Organizzazione e politica dei servizi sociali erano il suo campo.

All'Alma Mater è stata titolare della cattedra in 'Metodi e tecniche del servizio sociale' a Scienze politiche.