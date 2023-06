E’ morta Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi

Bologna, 13 giugno 2023 – E’ morta a 76 anni Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi. La Flavia, conosciuta e stimata da tutti a Bologna, lascia due figli (Giorgio e Antonio) e sei amatissimi nipoti (Chiara, Davide, Giacomo, Benedetta, Maddalena e Tommaso).

Quello con il Professore è stato un amore pieno e totale. Erano sempre insieme, custodi di una vita privata sobria e protagonisti di tanti impegni pubblici.

Per anni docente di tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze Politiche all’Università di Bologna, ha dedicato tutta la sua vita proprio al welfare, all’aiuto degli ultimi. Con una discrezione che si faceva eleganza, anche nei giorni più complessi dell’attività politica del marito.

Flavia Franzoni è spirata all’improvviso mentre si trovava in Umbria, dove stava facendo assieme al marito e alcuni amici, tra cui l'ex ministro Arturo Parisi, un cammino francescano nella zona di Gubbio. Si trovava in una zona impervia e sotto un violento temporale e il 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Per recuperare la salma di Flavia Franzoni è intervenuto anche il soccorso alpino. La salma verrebbe trasferita in serata a Bologna, a quanto si apprende.

Nella prefazione del libro "Insieme" del 2005 scriveva questo: "Insieme è la parola e il concetto che più ricorre in queste pagine. Si riferisce a noi che abbiamo scritto un libro a doppia firma dopo una vita di esperienze comuni. Si riferisce alla grande famiglia in cui ci siamo trovati a vivere.

Si riferisce alle esperienze vissute in comune con i tanti compagni di scuola, di parrocchia, di lavoro o, semplicemente, di vacanze. Il confronto con tante esperienze diverse è visto come l’elemento caratterizzante della formazione nostra e dei nostri figli.

“Assieme” (così come di solito dice lui) è anche la parola più usata da Romano in economia, quando descrive lo sviluppo dei distretti industriali o quando afferma che “riacchiappare” lo sviluppo richiede il lavoro comune e la concertazione continua di imprese, istituzioni pubbliche, forze sociali, università.

Anche la politica consiste sempre, come afferma esplicitamente, ‘nel mettere insieme le forze disposte al cambiamento’ e, più in specifico per lui, nel mettere insieme le diverse famiglie politiche del riformismo italiano".

Un testo che fa capire quanto Flavia e Romano fossero legati.

Non c’era occasione dove non si vedessero insieme. Eppure una delle sue frasi più famose era “Non esisto”, rivolta a Piero Chiambretti che la inseguiva in bicicletta ai tempi del primo Governo Prodi.

Tredici anni fa Flavia Franzoni era stata operata d’urgenza al cuore dal cardiochirurgo Roberto Di Bartolomeo e l’intervento, scattato dopo una visita, era perfettamente riuscito. Periodicamente aveva svolto infatti controlli medici da quando, nel 2003, affrontò un delicato intervento per aneurisma all’aorta.

