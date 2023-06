Il cardiochirurgo che ha operato Flavia Prodi: inspiegabile, tutti i controlli andavano bene

Bologna, 13 giugno 2023 – E’ senza parole Roberto Di Bartolomeo, cardiochirurgo, professore dell’Alma Mater di fama internazionale, che ha operato due volte, nel 2003 e nel 2010, Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi, morta oggi a 76 anni durante un cammino in Umbria.

La prima per un aneurisma all’aorta e la seconda per una lesione dell’aorta: entrambi gli interventi erano perfettamente riusciti.

“Effettuava i controlli regolarmente, andava tutto bene, non c’era stato più nessun episodio che potesse in qualche modo allarmare – afferma il professor Di Bartolomeo –. Con Romano Prodi abbiamo ripercorso quali possono essere state le cause del decesso ma non siamo riusciti a trovare nulla: la pressione andava bene, la frequenza cardiaca anche, le ultime tac effettuate erano perfette. E’ un episodio che lascia sconcertati, come tutte le morti improvvise. Le cause ipotizzabili possono essere una aritmia ventricolare maligna o un grande infarto”.