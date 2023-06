Flavia Franzoni Prodi, venerdì il funerale a Bologna

Bologna, 14 giugno 2023 – Si terranno venerdì alle 11.30 nella chiesa di San Giovanni in Monte, a Bologna, i funerali di Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi morta improvvisamente ieri, colta da un malore in Umbria.

Prima delle esequie celebrate dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, ci sarà – sempre nella parrocchia del centro dove risiede la famiglia – la camera ardente.

Oggi invece alle 18.30 alla parrocchia di Sant'Andrea della Barca è stata organizzata una veglia di preghiera.

La notizia ha gettato nello sconforto la città e non solo. Innumerevoli i messaggi di cordoglio e i ricordi che si sono susseguiti nelle ultime ore: la figura della moglie di Prodi, stimatissima docente universitaria, è stata ricordata, tra gli altri, da Paola Severini Melograni, Renato Villalta, Piero Gnudi.

Flavia e Romano Prodi: la loro unione fortissima è raccontata nel libro 'Insieme', scritto a quattro mani

Particolarmenti struggenti le parole del cardiochirurgo Roberto Di Bartolomeo, che operò Flavia Franzoni nel 2003 e nel 2010 per aneurismi all’aorta e che ora, davanti al malore fatale, allarga le braccia, sconcertato: “"La operai, tutti i controlli andavano bene".

Il senso della vita della moglie dell’ex premier è contenuta in un libro – dal titolo “Insieme” - che i coniugi Prodi scrissero a quattro mani nel 2005 e che racconta in prima persona l’amore nato nell’attivismo cattolico, la nascita dei figli, l’impegno nel sociale e l’avventura politica.

Chi era Flavia Franzoni Prodi

L’insegnamento universitario e la ricerca accademica sono stati sempre al centro della vita della moglie dell’ex premier Romano Prodi, e l'amore con l'ex premier nacque proprio tra i banchi dell'università. Fino a pochi anni fa Franzoni aveva insegnato Metodi e tecniche del servizio sociale, per vent'anni inoltre aveva lavorato all’Istituto regionale per i servizi sociali. L'impegno politico l'ha sempre vista in seconda fila, ma con un ruolo importantissimo: nel 1996 ad esempio aveva partecipato attivamente alla campagna elettorale per le elezioni politiche di quell’anno, vinte poi dall’Ulivo.

Il malore fatale in Umbria

La moglie di Romano Prodi è stata colta da malore sotto un violento temporale, mentre percorreva - col marito e un gruppo di amici - un cammino francescano nella zona di Gubbio. =gni tentativo di rianimazione è risultato purtroppo inutile. Anche il maltempo che si è abbattuto sulla zona ha reso i soccorsi molto complicati. Il gruppo di amici, tra cui l'ex ministro Arturo Parisi, si trovava a circa un chilometro dalla chiesa di Caprignone, tra le frazioni di Bellugello e Buscina. Il temporale, riferisce il Soccorso Alpino Speleologico dell'Umbria, ha anche impedito l'arrivo dell'elisoccorso. Il resto del gruppo di escursionisti è stato accompagnato ai mezzi di soccorso poco distanti e la salma recuperata e trasportata nel primo punto carrabile disponibile. Con il gruppo c'era anche Francesco Conconi, noto medico sportivo e amico dei coniugi: è stato lui a fare i primi tentativi di soccorso.