Una borsa di studio per ricordare Flavia Franzoni

Bologna, 14 giugno 2023 – Una borsa di studio in onore di Flavia Franzoni nell’ambito delle scienze sociali, da consegnare ogni anno agli studenti più meritevoli. È l’idea a cui hanno pensato in queste ore di dolore i familiari della donna, morta ieri all’età di 76 anni per un malore improvviso.

Flavia Franzoni e Romano Prodi durante un ricevimento al Quirinale

La Franzoni è stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Alma Mater e per venti anni ha lavorato all’Istituto regionale per i servizi sociali, di cui è stata anche direttrice.

E proprio alla nascita dei Servizi sociali sotto le Due Torri aveva dedicato, non più tardi di pochi giorni fa, un appassionato intervento durante una conferenza al museo Olinto Marella.

"Una borsa di studio in suo onore penso sarebbe il modo migliore per far proseguire il suo impegno e i suoi studi in questo settore” ha detto Sandra Zampa, senatrice Pd e storica portavoce di Romano Prodi.

"Cercherò di parlare il prima possibile con l’ordine degli assistenti sociali per poter definire il progetto – ha proseguito Zampa –. Flavia era una donna straordinaria, intelligentissima. Ed era impossibile non volerle bene".